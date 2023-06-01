В Днепре загорелась квартира в девятиэтажке: пострадала женщина

Огонь охватил спальную комнату дома. В результате пожара произошло сильное задымление лестничной клетки. Спасатели тщательно обследовали крышу дома для предотвращения возгорания элементов кровли и чердака.
Огнем уничтожены вещи домашнего обихода, мебель и балкон квартиры. Общая площадь пожара составила 8 кв.
К работникам экстренной медицинской помощи самостоятельно обратилась женщина, 1968 года рождения с жалобой на головокружение. По словам пострадавшей, она является владелицей квартиры, в которой возник пожар. Она самостоятельно вышла из горящего дома до прибытия пожарно-спасательного подразделения. Женщина госпитализирована в медицинское учреждение с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения.
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