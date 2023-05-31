В днепровском «Варусе» продают тортильи с неприятным сюрпризом

Сегодня в супермаркете "Варус", который находится в ТРЦ Мост-Сити, покупатели обнаружили тортильи с плесенью.

Срок годности завершается 1 июня, но плесень видно уже сегодня из-за упаковочного пакета.

Фаст-фуд – любимая пища многих ребятишек. Чтобы предотвратить возможные неприятные последствия употребления уличной еды, мамы часто готовят это дома. Вряд ли ребенку понравилась бы такая тортилья.

Наши журналисты позвонили по телефону на горячую линию сети супермаркетов, чтобы получить комментарий.