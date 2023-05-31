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В днепровском «Варусе» продают тортильи с неприятным сюрпризом

Сегодня 18:45
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Сегодня в супермаркете "Варус", который находится в ТРЦ Мост-Сити, покупатели обнаружили тортильи с плесенью.

Новости Днепра про В днепровском

Срок годности завершается 1 июня, но плесень видно уже сегодня из-за упаковочного пакета.

Фаст-фуд – любимая пища многих ребятишек. Чтобы предотвратить возможные неприятные последствия употребления уличной еды, мамы часто готовят это дома. Вряд ли ребенку понравилась бы такая тортилья.

Наши журналисты позвонили по телефону на горячую линию сети супермаркетов, чтобы получить комментарий.

Ирина (сотрудница колл-центра) подтвердила, что торговая марка «Varto» является собственным производством сети. Зафиксировав наш звонок, Ирина пообещала передать обращение ответственным людям за этот участок работы и в ближайшие часы решить вопрос. А именно убрать некачественный товар с полочек магазина.
 
Будьте внимательны в выборе товаров. Учитывайте не только дату пригодности, но и внешний вид.

Новости Днепра про В днепровском
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