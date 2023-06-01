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У Дніпрі загорілася квартира у дев’ятоповерхівці: постраждала жінка

Сьогодні 09:00
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На вулиці Володимира Антоновича Чечелівського району міста Дніпро, горіла квартира на останньому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

Новости Днепра про У Дніпрі загорілася квартира у дев'ятоповерхівці: постраждала жінка

Вогонь охопив спальну кімнату оселі. Внаслідок пожежі відбулось сильне задимлення сходової клітини. Рятувальники ретельно обстежили дах будинку, задля запобігання займання елементів покрівлі та горища.

Вогнем знищено речі домашнього вжитку, меблі та балкон квартири. Загальна площа пожежі склала 8 кв.м.

До працівників екстреної медичної допомоги самостійно звернулась жінка, 1968 року народження зі скаргою на запаморочення голови. Зі слів постраждалої вона є власницею квартири в якій виникла пожежа. Вона самостійно вийшла з палаючої оселі до прибуття пожежно-рятувального підрозділу. Жінку госпіталізовано до медичного закладу з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння.

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Новости Днепра про У Дніпрі загорілася квартира у дев'ятоповерхівці: постраждала жінкаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі загорілася квартира у дев'ятоповерхівці: постраждала жінкаРусский

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