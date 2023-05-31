У Дніпрі на Квітки Цісик почали малювати квітковий мурал: як він виглядатиме (ФОТО) - Днепр Инфо
У Дніпрі на Квітки Цісик почали малювати квітковий мурал: як він виглядатиме (ФОТО)
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Сегодня 11:38

У Дніпрі на Квітки Цісик, 5 з'явиться квітковий мурал.

Новости Днепра про У Дніпрі на Квітки Цісик почали малювати квітковий мурал: як він виглядатиме (ФОТО)

Його вже почали малювати.

Про це повідомив Сергій Білий, головний художник Днiпра.

Не буду приховувати — не люблю, коли розмальовують фасади, але тут історія інша, тому хочу пояснити, чому цей мурал буде взірцем для інших. Спочатку торцеву частину фасаду комплексно утеплили. Потім фасад оштукатурили та пофарбували у первинний колір будинку. Після — перенесли кондиціонери у визначені місця під вікна (згодом їх закриють декоративними корзинами в колір фасаду). І тільки після всього цього почали наносити мурал. До речі, обраний мурал відповідає Меморандуму про вуличне мистецтво та не має фону, – написав він.

Новости Днепра про У Дніпрі на Квітки Цісик почали малювати квітковий мурал: як він виглядатиме (ФОТО)

Варто зазначити, на п’ятиповерхівці з’явиться неймовірно яскравий мурал з жовто-блакитними квітками. Авторка малюнку – Вікторія Улізько, а втілювати його буде художник Олександр Брітцев.

Новости Днепра про У Дніпрі на Квітки Цісик почали малювати квітковий мурал: як він виглядатиме (ФОТО)

У майбутньому схожі мурали можуть “розквітнути” і на сусідніх будинках на цій вулиці.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Квітки Цісик почали малювати квітковий мурал: як він виглядатиме (ФОТО)Українська

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