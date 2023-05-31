Його вже почали малювати.
Про це повідомив Сергій Білий, головний художник Днiпра.
Не буду приховувати — не люблю, коли розмальовують фасади, але тут історія інша, тому хочу пояснити, чому цей мурал буде взірцем для інших. Спочатку торцеву частину фасаду комплексно утеплили. Потім фасад оштукатурили та пофарбували у первинний колір будинку. Після — перенесли кондиціонери у визначені місця під вікна (згодом їх закриють декоративними корзинами в колір фасаду). І тільки після всього цього почали наносити мурал. До речі, обраний мурал відповідає Меморандуму про вуличне мистецтво та не має фону, – написав він.
Варто зазначити, на п’ятиповерхівці з’явиться неймовірно яскравий мурал з жовто-блакитними квітками. Авторка малюнку – Вікторія Улізько, а втілювати його буде художник Олександр Брітцев.
У майбутньому схожі мурали можуть “розквітнути” і на сусідніх будинках на цій вулиці.
Читайте також:
В Україні боротимуться з "офісами".
Малечу знайшли небайдужі містяни.
Нічна пожежа знищила приватний житловий будинок у Кривому Розі.
Сьогодні, 31 травня у Дніпрі з 11:00 до 14:00 трамваї…