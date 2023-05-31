У Дніпрі на Квітки Цісик, 5 з'явиться квітковий мурал.

Його вже почали малювати.

Про це повідомив Сергій Білий, головний художник Днiпра.

Не буду приховувати — не люблю, коли розмальовують фасади, але тут історія інша, тому хочу пояснити, чому цей мурал буде взірцем для інших. Спочатку торцеву частину фасаду комплексно утеплили. Потім фасад оштукатурили та пофарбували у первинний колір будинку. Після — перенесли кондиціонери у визначені місця під вікна (згодом їх закриють декоративними корзинами в колір фасаду). І тільки після всього цього почали наносити мурал. До речі, обраний мурал відповідає Меморандуму про вуличне мистецтво та не має фону, – написав він.