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  • У Кривому Розі зіткнулися ЗАЗ та маршрутка: чотирьох людей ушпиталили, з них двоє – підлітки

У Кривому Розі зіткнулися ЗАЗ та маршрутка: чотирьох людей ушпиталили, з них двоє – підлітки

Сьогодні 12:00
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У Кривому Розі автівка зіткнулася з маршруткою.

Новости Днепра про У Кривому Розі зіткнулися ЗАЗ та маршрутка: чотирьох людей ушпиталили, з них двоє - підлітки

У середу, 31 травня, близько 8:30 у Кривому Розі сталася серйозна ДТП. Як розповіли в ДСНС, у мікрорайоні Зарічний зіткнулися маршрутка та автомобіль ЗАЗ. 

Коли криворізькі рятувальники прибули на виклик, то всі пасажири маршрутки самостійно вибралися з салону. Допомоги потребували водій легковика, та троє пасажирів – 51-річний чоловік та двоє дівчат, яким по 16 років. 

Усіх чотирьох ушпиталили до лікарні на швидкій. 

Рятувальники відключили елементи живлення легкового автомобіля, щоб той не загорівся та здійснили чергування на місці події. Обставин ДТП встановлюють працівники Національної поліції України.   

До місця виклику залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Новости Днепра про У Кривому Розі зіткнулися ЗАЗ та маршрутка: чотирьох людей ушпиталили, з них двоє - підлітки

Нагадаємо, раніше ми писали, що сильна пожежа охопила квартиру в Кривому Розі. 

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Новости Днепра про У Кривому Розі зіткнулися ЗАЗ та маршрутка: чотирьох людей ушпиталили, з них двоє - підліткиУкраїнська

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