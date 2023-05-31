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У передмісті Дніпра новонароджених цуценят викинули в річку

Сьогодні 10:25
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Малечу знайшли небайдужі містяни.

Новости Днепра про У передмісті Дніпра новонароджених цуценят викинули в річку

Як розповіли очевидці, вони прийшли на пікнік до річки. Аж раптом дівчина почула якийсь писк. Спочатку вона подумала, що це качки, а потім виявилося, що в очереті на воді дрейфує картонна коробка, де лежало четверо цуценят. Хлопець відразу поплив рятувати тварин, які голосно скавчали. 

За словами дівчини, вони були маленькі, і ймовірно тільки нещодавно народилися, адже ще не відкрили очі. Усі четверо малюків залишилися неушкодженими. Наразі вони живуть зі своїми рятівниками, які погодували їх молоком, але цуценят хочуть віддати у турботливі руки. 

Хто хоче завести собі маленького пухнастого друга, дзвоніть. Телефон: 073 940 76 93», – зазначила дівчина.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині врятували друзів по нещастю – песика та іжака, які разом звалилися в глибоку яму. 

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Новости Днепра про У передмісті Дніпра новонароджених цуценят викинули в річкуУкраїнська

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