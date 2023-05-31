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Сильна пожежа охопила приватний житловий будинок у Кривому Розі

Сьогодні 10:00
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Нічна пожежа знищила приватний житловий будинок у Кривому Розі.

Новости Днепра про Сильна пожежа охопила приватний житловий будинок у Кривому Розі

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

О 00:42 на лінію «101» повідомили про пожежу у приватному будинку на вулиці Міцкевича у Тернівському районі міста. На місце оперативно виїхали два чергові відділення рятувальників.

На момент прибуття надзвичайників вогонь уже вибивався з даху одноповерхового будинку. Співробітники ДСНС потрапили всередину житла та розпочали ліквідацію пожежі.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку та пошкодили дах разом із перекриттям на площі 54 кв. м. Пожежу повністю ліквідували о 02:23.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Новости Днепра про Сильна пожежа охопила приватний житловий будинок у Кривому Розі

Новости Днепра про Сильна пожежа охопила приватний житловий будинок у Кривому Розі

Новости Днепра про Сильна пожежа охопила приватний житловий будинок у Кривому Розі

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