В Кривом Роге столкнулись ЗАЗ и маршрутка: четыре человека госпитализированы, из них двое — подростки

В Кривом Роге машина столкнулась с маршруткой.

В среду, 31 мая, около 8:30 в Кривом Роге произошло серьезное ДТП. Как рассказали в ГСЧС, в микрорайоне Заречный столкнулись маршрутка и автомобиль ЗАЗ.

Когда криворожские спасатели прибыли по вызову, все пассажиры маршрутки самостоятельно выбрались из салона. В помощи нуждались водитель легковушки, и три пассажира — 51-летний мужчина и две девушки, которым по 16 лет.

Всех четырех госпитализировали в больницу в карете «скорой».

Спасатели отключили элементы питания легкового автомобиля, чтобы тот не загорелся и провели дежурство на месте происшествия. Обстоятельства ДТП устанавливают работники Национальной полиции Украины.

К месту вызова привлечены 5 человек личного состава и 1 единица техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Напомним, ранее мы писали, что сильный пожар охватил квартиру в Кривом Роге.

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