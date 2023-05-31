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  • В Кривом Роге столкнулись ЗАЗ и маршрутка: четыре человека госпитализированы, из них двое — подростки

В Кривом Роге столкнулись ЗАЗ и маршрутка: четыре человека госпитализированы, из них двое — подростки

Сегодня 12:00
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В Кривом Роге машина столкнулась с маршруткой.

Новости Днепра про В Кривом Роге столкнулись ЗАЗ и маршрутка: четыре человека госпитализированы, из них двое - подростки

В среду, 31 мая, около 8:30 в Кривом Роге произошло серьезное ДТП. Как рассказали в ГСЧС, в микрорайоне Заречный столкнулись маршрутка и автомобиль ЗАЗ.

Когда криворожские спасатели прибыли по вызову, все пассажиры маршрутки самостоятельно выбрались из салона. В помощи нуждались водитель легковушки, и три пассажира — 51-летний мужчина и две девушки, которым по 16 лет.

Всех четырех госпитализировали в больницу в карете «скорой».

Спасатели отключили элементы питания легкового автомобиля, чтобы тот не загорелся и провели дежурство на месте происшествия. Обстоятельства ДТП устанавливают работники Национальной полиции Украины.

К месту вызова привлечены 5 человек личного состава и 1 единица техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Новости Днепра про В Кривом Роге столкнулись ЗАЗ и маршрутка: четыре человека госпитализированы, из них двое - подростки

Напомним, ранее мы писали, что сильный пожар охватил квартиру в Кривом Роге.

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Новости Днепра про В Кривом Роге столкнулись ЗАЗ и маршрутка: четыре человека госпитализированы, из них двое - подросткиУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге столкнулись ЗАЗ и маршрутка: четыре человека госпитализированы, из них двое - подросткиРусский

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