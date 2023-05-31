На Дніпропетровщині розшукують 55-річного чоловіка, який потребує медичної допомоги

Потрібна ваша допомога!

На Дніпропетровщині розшукують безвісти зниклого 55-річного Віктора Фоміна.

29 травня о 12:30 чоловік вийшов з місця проживання на вулиці Київська у селі Маївка та не повернувся. Наразі його місцезнаходження невідоме.

Про це повідомляє пошуково-рятувальний загін “Мілена”.

Прикмети: зріст 165 сантиметрів, худорлявої статури, темне коротке волосся, карі очі.

Був одягнений: спортивний костюм кольору хакі, сині шльопанці.

Важливо: чоловік потребує медичної допомоги!

Якщо ви бачили Віктора чи знаєте, де він може бути, будь ласка, повідомте про це за номером: (068) 777-01-12.

Важлива будь-яка інформація!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі зник 24-річний хлопець, який потребує медичної допомоги.

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