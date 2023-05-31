У Польщі затримали біженку з Дніпропетровщини, яка катувала та продавала педофілам дітей

Польські журналісти розповіли моторошні подробиці.

У Польщі затримали 52-річну біженку з Дніпропетровщини, яка катувала своїх дітей. Польське видання Wyborcza розповіло жахливі подробиці.

Як повідомляють ЗМІ, Світлана родом з міста Синельникове, що на Дніпропетровщині. Після початку повномасштабної війни вона разом з прийомними дітьми втекла до Польщі, де родину прихистило польське подружжя Анна та Яцек.

Анна та Яцек допомагали Світлані чим могли: одягом, продуктами та побутовою технікою. І все б нічого, але діти Світлани були постійно чимось нажахані та боялися говорити у присутності прийомної мами. Тоді Анна запідозрила, що жінка може знущатися з малечі.

Пізніше, коли Світлана пішла з дому у справах, а діти залишилися з Анною наодинці, тоді старша донька розповіла, що її прийомна мама б’є її молодших братиків та сестричок. Жінка зателефонувала чоловіку Світлани, але той ніяк на ці одкровення не відреагував і тільки сказав, що “його дружина з характером”.

Анна вирішила врятувати дітей від прийомної матері. Проконсультувавшись з місцевим відділом захисту дітей, жінка вирішила забрати малечу. 8 квітня вона влаштувала у себе вдома перегляд фільму, попросивши малих залишитися на ночівлю. Світлана спочатку була проти, але потім зголосилася.

Наступного дня Світлана прийшла забирати дітей, але Анна не віддала малечу, бо знає про страшні побиття. Після цього громадянка Польщі звернулася до поліції.

Прийомна мама рвала дівчатам волосся, а хлопчиків била по статевим органам

Під час слідства з’ясувалися жахливі подробиці. Як виявилося, Світлана не тільки б’є дітей, а й здає “в оренду” педофілам, які ґвалтують малолітніх.

Прийомна мама ставила малих дітей в куток, виривала їм волосся, била кулаками та руками по всьому тілу, а щоб удари були болючі, вдягала велику каблучку. Іноді Світлана не давала малим їсти, а потім приносила на тарілці фекалії собаки, яка жила у них на подвір’ї.

13-річного хлопчика вона підвішувала за ногу на металевій драбині та смикала за статевий орган. Іноді, щоб діти не кричали під час побоїв, вона клала на їх обличчя подушку, а потім сідала на неї.

На тілі дітей були давні шрами від побоїв

Польські медики, які оглянули дітей, заявили, що на тілах малечі були рубці, які загоїлися, вирване волосся та гематоми. Діти були виснажені, мали білково-енергетичну недостатність. У одного із хлопчиків не було жодного здорового зуба, а дівчинка мала проблеми з очима.

Дітей здавали в сексуальне рабство

Те, що розповіли самі діти, шокувало навіть досвідчених польських правоохоронців. Дівчатка розповіли, що до них приходили чоловіки, яким вони мали “лизати статеві органи”. Іноді малим давали пігулки, після чого ті засинали, а прокидалися без одягу та з болем в інтимних місцях.

Світлана накачувала дітей різними наркотичними речовинами, після чого вони не могли рухатися та чинити спротив, коли до них торкалися незнайомці.

Відомо, що жінка продовжила свій “бізнес” навіть в Польщі, де познайомилася з чоловіками, які знаходили “клієнтів” до яких вона приводила дітей. Одна із жертв розповіла, що незнайомці тримали її за волосся та ґвалтували протягом 20 хвилин. А “мама” стояла поруч з годинником та дивилася чи не минув відведений час.

Що каже підозрювана

Світлана все заперечує та просить допомоги в українського посольства. Психологи, які працюють з дітьми усе підтвердили, оскільки діти розповіли, що їх продавали педофілам і в Польщі, поліція розшукує цих чоловіків.

Сусіди родини розповіли, що бачили в квартирі Світлани чоловіків, які представлялися робітниками, але були без інструментів та робочого одягу.

Наразі діти живуть з Анною, яка врятувала їх з пекла. Справою займається польська прокуратура.