Атака на Днепропетровщину: оккупанты обстреляли область из тяжелой артиллерии

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Утром 1 июня армия рф била по Марганецкой громаде Никопольского района. Оккупанты выпустили почти два десятка снарядов из тяжелой артиллерии. Информация о последствиях атаки выясняется.
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