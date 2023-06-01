Атака на Днепропетровщину: оккупанты обстреляли область из тяжелой артиллерии

Утром 1 июня армия рф била по Марганецкой громаде Никопольского района. Оккупанты выпустили почти два десятка снарядов из тяжелой артиллерии. Информация о последствиях атаки выясняется.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак .

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