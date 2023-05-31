В Днепре патрульные спасли воронёнка (ВИДЕО)

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, к инспекторам обратились жители одного из домов на улице Софии Ковалевской.
Они рассказали, что под одним из автомобилей во дворе сидит воронёнок. Он не может летать и может стать легкой добычей для животных или погибнуть под колесами авто.
Патрульные Дмитрий Голиков, Марина Тихонова и Инна Мартынец достали птицу и отвезли ее в одну из местных ветеринарных клиник.
Медики осмотрели воронёнка и обнаружили у него травмированные конечности. Поэтому ему окажут необходимую медицинскую помощь.
Спасибо правоохранителям за спасенную жизнь!
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине ГСЧС-ники спасли собачку и ежа.
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