На одной из улиц Днепра закроют движение для трамваев: как будет курсировать транспорт

В Днепре на два дня сменят движение некоторые трамваи.

Как сообщили в департаменте транспорта, со 2 по 4 июня будут изменения в движении некоторых трамваев.

2 июня 2023 с 10:00 до 19:00, а также 3 и 4 июня с 9:00 до 19:00 закрывается движение трамваев по улице Романа Шухевича.

Трамваи №5 будут курсировать по двум направлениям:

от ж/м Западный:

ж/м Западный – ул. Даниила Галицкого – ул. Маяковского – просп. Сергея Нигояна – Трамвайное депо.

ж/м Западный – ул. Даниила Галицкого – ул. Маяковского – просп. Сергея Нигояна – Трамвайное депо. от Университета науки и технологий:

Университет науки и технологий – ул. Севастопольская – ул. Архитектора Олега Петрова – ул. Святослава Храброго – просп. Леси Украинки – ул. Владимира Антоновича – ул. Львовская – ул. Курчатова – Железнодорожный вокзал.

Университет науки и технологий – ул. Севастопольская – ул. Архитектора Олега Петрова – ул. Святослава Храброго – просп. Леси Украинки – ул. Владимира Антоновича – ул. Львовская – ул. Курчатова – Железнодорожный вокзал. Трамваи №14 курсировать не будут.

Изменения связаны с ремонтом пути на перекрестке улиц Романа Шухевича и Щепкина.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на проспекте Мира на неопределенное время перекроют три перекрестка.

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