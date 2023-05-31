На одной из улиц Днепра закроют движение для трамваев: как будет курсировать транспорт

Как сообщили в департаменте транспорта, со 2 по 4 июня будут изменения в движении некоторых трамваев.
2 июня 2023 с 10:00 до 19:00, а также 3 и 4 июня с 9:00 до 19:00 закрывается движение трамваев по улице Романа Шухевича.
Трамваи №5 будут курсировать по двум направлениям:
Изменения связаны с ремонтом пути на перекрестке улиц Романа Шухевича и Щепкина.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что на проспекте Мира на неопределенное время перекроют три перекрестка.
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