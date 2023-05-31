Забилося під авто: у Дніпрі патрульні врятували вороненя (ВІДЕО)

Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, до інспекторів звернулися мешканці одного з будинків на вулиці Софії Ковалевської.
Вони розповіли, що під одним з автомобілів у дворі сидить вороненя. Воно не може літати й може стати легкою здобиччю для тварин чи загинути під колесами авто.
Патрульні Дмитро Голіков, Марина Тихонова та Інна Мартинець дістали птаха та відвезли його до однієї з місцевих ветеринарних клінік.
Медики оглянули вороненя та виявили в нього травмовані кінцівки. Тому йому нададуть необхідну медичну допомогу.
Дякуємо правоохоронцям за врятоване життя!
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині ДСНС-ники врятували песика та їжака.
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