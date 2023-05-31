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Забилося під авто: у Дніпрі патрульні врятували вороненя (ВІДЕО)

Сьогодні 18:57
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Днями поліцейські врятували беззахисну пташку.

Новости Днепра про Забилося під авто: у Дніпрі патрульні врятували вороненя (ВІДЕО)

Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, до інспекторів звернулися мешканці одного з будинків на вулиці Софії Ковалевської.

Вони розповіли, що під одним з автомобілів у дворі сидить вороненя. Воно не може літати й може стати легкою здобиччю для тварин чи загинути під колесами авто.

Патрульні Дмитро Голіков, Марина Тихонова та Інна Мартинець дістали птаха та відвезли його до однієї з місцевих ветеринарних клінік.

Медики оглянули вороненя та виявили в нього травмовані кінцівки. Тому йому нададуть необхідну медичну допомогу.

Дякуємо правоохоронцям за врятоване життя! 

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині ДСНС-ники врятували песика та їжака.

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Новости Днепра про Забилося під авто: у Дніпрі патрульні врятували вороненя (ВІДЕО)Українська

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