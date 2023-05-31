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По цене капусты: в Днепре арбузы удивляют стоимостью

Сегодня 17:28
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Сезон арбузов и дынь наступит только в августе, но в Днепре уже продают их.

Новости Днепра про По цене капусты: в Днепре арбузы удивляют стоимостью

И цены удивляют, правда, приятно.

Так, в Днепре в «Сильпо» за килограмм арбуза придется отдать 59,99 грн.

Новости Днепра про По цене капусты: в Днепре арбузы удивляют стоимостью

Сколько стоит и килограмм капусты – что тоже удивляет.

Новости Днепра про По цене капусты: в Днепре арбузы удивляют стоимостью

А вот килограмм дынь стоит 119 грн.

Новости Днепра про По цене капусты: в Днепре арбузы удивляют стоимостью

Напомним, ранее мы писали, что жители Днепра пытаются разгадать феномен дешевых яиц.

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