В Днепре на Сечевых Стрельцов Mercedes сбил женщину

На место происшествия вызвали правоохранителей. Женщину госпитализировали в городскую больницу. О ее состоянии пока ничего не известно.

Сегодня утром, 31 мая, на перекрестке улиц Сечевых Стрельцов и Украинской произошла авария.

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