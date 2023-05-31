В Днепре на Сечевых Стрельцов Mercedes сбил женщину

Там Mercedes сбил женщину.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Отмечается, что потерпевшей примерно 60 лет.
На место происшествия вызвали правоохранителей. Женщину госпитализировали в городскую больницу. О ее состоянии пока ничего не известно.
Все обстоятельства аварии будут устанавливать правоохранители.
Будьте осторожны за рулем и соблюдайте правила дорожного движения!
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге столкнулись ЗАЗ и маршрутка: четыре человека госпитализированы, из них двое — подростки.
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