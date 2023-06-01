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У Дніпрі “рухнули” ціни на полуницю: скільки коштує кілограм ягід

Сьогодні 15:43
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Сезон полуниці у самому розпалі.

Новости Днепра про У Дніпрі

Мешканці Дніпра повідомляють, що ціни на полуницю сильно знизилися. Якщо раніше за кілограм цієї ягоди просили більше ста гривень, то зараз середня вартість коливається в межах 50-70 гривень. Усе залежить від місця продажу, часу доби, сорту та виду. 

На “Озерці” ціни досить демократичні. За словами дніпрян, крупну стиглу ягоду можна придбати за 60 гривень/кілограм. Пообіді полуниця коштувала 70-80 гривень і як зазначили містяни, була “нарозхват”. Такі дані повідомляють у спільноті на Facebook “Чечелівка”.

На Каверіна кілограм полуниці, яку ймовірно привезли з Нікополя, коштував 85 гривень. Найдешевше на вечірніх/ранкових ринках в оптовиків. Мінімальна ціна 30-40 гривень. Також вигідно купляти цю ягоду під вечір, коли її розпродують, тоді урвати можна і за 50 гривень. 

У соцмережах можна також зустріти оголошення з продажу. До прикладу, полуниця вирощена в Любимівці коштує 80 гривень. Проте покупці зазначили, що на ринку вже дешевше. Пізніше продавчиня відповіла, що ягоду вже розпродала, а далі ціни будуть нижчими, але й полуниця не така стигла та велика. 

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