У деяких містах Дніпропетровщини сьогодні буде гучно: що сталося

Сьогодні, 1 червня, у деяких містах Дніпропетровської області буде гучно. Але усе під контролем!
Так, у Кривому Розі пролунають планові промислові вибухи:
Крім того, гучно буде у Павлограді. Причина – проведення промислових робіт.
Шановні павлоградці! Просимо зберігати спокій. У деяких районах міста чутно гучні звуки. З 09:55 проводяться промислові роботи, – йдеться у повідомленні на ФБ-сторінці “Павлоград офіційний”.
Тому зберігайте спокій! Але у жодному разі не ігноруйте повітряні тривоги – ворог підступний!
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