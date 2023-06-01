У деяких містах Дніпропетровщини сьогодні буде гучно: що сталося

Без паніки!

Сьогодні, 1 червня, у деяких містах Дніпропетровської області буде гучно. Але усе під контролем!

Так, у Кривому Розі пролунають планові промислові вибухи:

о 12:00 буде проведено плановий вибух у кар’єрі «№2-біс» ПАТ «АМКР»;

буде проведено плановий вибух у кар’єрі «№2-біс» ПАТ «АМКР»; о 14:00 – у кар’єрі «Північний»;

– у кар’єрі «Північний»; о 15:00 – у кар’єрі «Глеюватський» ПрАТ «ЦГЗК».

Крім того, гучно буде у Павлограді. Причина – проведення промислових робіт.

Шановні павлоградці! Просимо зберігати спокій. У деяких районах міста чутно гучні звуки. З 09:55 проводяться промислові роботи, – йдеться у повідомленні на ФБ-сторінці “Павлоград офіційний”.

Тому зберігайте спокій! Але у жодному разі не ігноруйте повітряні тривоги – ворог підступний!

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