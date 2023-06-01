До історичного музею в Дніпрі передали унікальні артефакти, яким тисячі років

Усі вони стануть частиною колекції музею.

Як повідомили в історичному музеї імені Яворницького, археологи передали їм артефакти, які знайшли під час розкопок кургану в Підгородному.

Розкопками займалася Дніпровська археологічна експедиція. Глечики та інші артефакти датуються ще добою бронзи.

Зважаючи на великий інтерес громадськості до досліджень археологів, музей бере на себе моральне зобов’язання якнайшвидше продемонструвати артефакти широкому загалу в рамках виставкової роботи. А здобутки Дніпровської археологічної експедиції при розкопках курганної групи у с. Балівка ви вже зараз можете побачити на виставці у нашому музеї, – зазначили в музеї.

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