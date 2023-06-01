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За 55 км від ворожих позицій: у Кривому Розі відкрився Mcdonalds

Сьогодні 10:13
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Черги вже є!

Новости Днепра про За 55 км від ворожих позицій: у Кривому Розі відкрився Mcdonalds

Сьогодні, 1 червня, у Кривому Розі відкрився Mcdonalds.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Ресторан швидкого харчування не працював у місті з 24 лютого 2022 року. І сьогодні – незважаючи на те, що до ворожих позицій 55 кілометрів, заклад знову відчинив свої двері для відвідувачів. 

Про символізм. У Кривому Розі відкрився Макдональдс. За 55 кілометрів від ворожих позицій. Ближче, ніж будь-де. Знаю, як непросто давалося рішення (оскільки у транснаціональних корпорацій свої принципи безпеки). Я вдячний, тому що це ще один символ нормального мирного життя. Того, за яке воює Україна. Слава ЗСУ! Перемога обов’язково буде за нами! – написав Олександр Вілкул. 

Під рестораном вже вишикувалися величезні черги – містяни хочуть поласувати довгоочікуваними бургерами.

Новости Днепра про За 55 км від ворожих позицій: у Кривому Розі відкрився Mcdonalds

Новости Днепра про За 55 км від ворожих позицій: у Кривому Розі відкрився Mcdonalds

Нагадаємо, у Дніпрі Mcdonalds відкрилися наприкінці квітня – черги були кілометрові. 

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Новости Днепра про За 55 км від ворожих позицій: у Кривому Розі відкрився McdonaldsУкраїнська

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