На набережній у Дніпрі зіткнулися Renault, Mitsubishi та Volkswagen: є постраждалі, утворився величезний затор (ВІДЕО)

Стали відомі подробиці жахливої аварії на Січеславській Набережній.

Там зіткнулися три іномарки: Renault, Mitsubishi та Volkswagen. Сталося це близько 15:00.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Попередньо відомо, що водій Renault рухався у напрямку житлового масиву Перемога зі сторони центру. У цей момент назустріч йому у напрямку центру їхали Mitsubishi та Volkswagen. В якийсь момент водій Renault виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншими авто.

На місце події викликали поліцію та “швидку”. Водіїв Renault та Mitsubishi госпіталізували. В якому вони стані – невідомо.

У результаті аварії на цій ділянці дороги утворився величезний затор. Зі сторони ж/м Перемога не курсують тролейбуси. На місці працює регулювальник.

Усі обставини аварії буде з’ясовувати слідчий.

Будь ласка, будьте обережні за кермом та дотримуйтеся правил дорожнього руху!

Відео: Telegram-канал “Дніпро оперативний”.

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