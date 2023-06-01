На набережній у Дніпрі зіткнулися Renault, Mitsubishi та Volkswagen: є постраждалі, утворився величезний затор (ВІДЕО)

Там зіткнулися три іномарки: Renault, Mitsubishi та Volkswagen. Сталося це близько 15:00.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Попередньо відомо, що водій Renault рухався у напрямку житлового масиву Перемога зі сторони центру. У цей момент назустріч йому у напрямку центру їхали Mitsubishi та Volkswagen. В якийсь момент водій Renault виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншими авто.
На місце події викликали поліцію та “швидку”. Водіїв Renault та Mitsubishi госпіталізували. В якому вони стані – невідомо.
У результаті аварії на цій ділянці дороги утворився величезний затор. Зі сторони ж/м Перемога не курсують тролейбуси. На місці працює регулювальник.
Усі обставини аварії буде з’ясовувати слідчий.
Будь ласка, будьте обережні за кермом та дотримуйтеся правил дорожнього руху!
Відео: Telegram-канал “Дніпро оперативний”.
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