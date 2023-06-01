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  • На набережній у Дніпрі зіткнулися Renault, Mitsubishi та Volkswagen: є постраждалі, утворився величезний затор (ВІДЕО)

На набережній у Дніпрі зіткнулися Renault, Mitsubishi та Volkswagen: є постраждалі, утворився величезний затор (ВІДЕО)

Сьогодні 16:43
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Стали відомі подробиці жахливої аварії на Січеславській Набережній.

Новости Днепра про На набережній у Дніпрі зіткнулися Renault, Mitsubishi та Volkswagen: є постраждалі, утворився величезний затор (ВІДЕО)

Там зіткнулися три іномарки: Renault, Mitsubishi та Volkswagen. Сталося це близько 15:00.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Попередньо відомо, що водій Renault рухався у напрямку житлового масиву Перемога зі сторони центру. У цей момент назустріч йому у напрямку центру їхали Mitsubishi та Volkswagen. В якийсь момент водій Renault виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншими авто.

 

На місце події викликали поліцію та “швидку”. Водіїв Renault та Mitsubishi госпіталізували. В якому вони стані – невідомо.

У результаті аварії на цій ділянці дороги утворився величезний затор. Зі сторони ж/м Перемога не курсують тролейбуси. На місці працює регулювальник. 

Усі обставини аварії буде з’ясовувати слідчий.

Новости Днепра про На набережній у Дніпрі зіткнулися Renault, Mitsubishi та Volkswagen: є постраждалі, утворився величезний затор (ВІДЕО)

Будь ласка, будьте обережні за кермом та дотримуйтеся правил дорожнього руху!

Відео: Telegram-канал “Дніпро оперативний”.

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