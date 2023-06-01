В городке близ Днепра таксист не пустил в авто и оскорбил 88-летнюю бабушку из-за «кравчучки»

Таксист оскорбил пожилую женщину.

В Новомосковске, неподалеку от Днепра, произошла довольно неприятная ситуация. Таксист обругал и чуть не сбил с ног 88-летнюю бабушку, заказавшую у него авто. А все потому, что с собой она взяла небольшую сумочку на колесах, которую в народе еще называют «кравчучкой».

Об этом рассказала горожанка Лариса Скачко, ставшая свидетелем этого инцидента.

Лариса отметила, что возле ЦУМа увидела таксиста, громко кричавшего на стоящую рядом с его машиной бабушку. Женщина предположила, что пенсионерку задело авто, поэтому она решила помочь ей. Когда она подошла поближе, то водитель рванул с места, чуть не сбив старушку с ног.

Как оказалось, пенсионерка заказала такси, но водитель, увидев, что она будет ехать с маленькой сумочкой на «кравчучке», грубо отказал в поездке.

Водитель кричал не своим голосом: «Отойди от моей машины. Я не буду тебя возить. У меня легковая машина, заказывай себя грузовую». Потом он на скорости рванул с места, чуть не сбив женщину, – написала женщина.

Пенсионерка расплакалась, потому что не ожидала такой реакции водителя. По словам Ларисы, у женщины проблемы со здоровьем и она передвигается с палочкой. Впрочем, бабушка выглядит интеллигентно и готова была заплатить за поездку.

Неравнодушная горожанка подвезла бабушку домой. По дороге старушке стало плохо от пережитого стресса, поэтому Лариса обратилась в службу такси в соцсетях.

Она проработала инженером, покойный мужчина был профессором. Повторяю, вся семья – не нищие и бездари! Я не знаю, как вы решите этот вопрос, но женщине по дороге стало плохо от пережитого стресса и унижения. Вы публично ее унизили — публично смелость извиниться! Женщине 88 лет! Кстати сумочка – в багажнике, едва заметная. Обратите внимание, – написала Лариса.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: