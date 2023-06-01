В Днепре целый микрорайон остался без воды: причина

В Днепре сегодня микрорайон Корея остался без воды.
Причина – проведение аварийных работ по ул. Мартовская, 21.
Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Также сегодня остались без воды жители:
Причина – проведение аварийных работ.
Водоснабжение также будет возобновлено в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на два дня выключат свет из-за ремонтных работ: где именно.
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