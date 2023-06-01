В Днепре целый микрорайон остался без воды: причина

Отдохнуть после работы и полюбоваться красотой улиц города можно сразу на нескольких локациях в Днепре. Они превращены в пешеходные зоны, где есть все удобства для времяпровождения, встреч и фотосессий. Тут жители могут гулять с детьми, любоваться яркой подсветкой и фонтанами.

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