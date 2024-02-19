На Львовщине мальчик нашел в парке боеприпас и принес его домой

Никогда не трогайте подозрительные предметы, а сразу звоните "101" или "102"!

На днях на Львовщине произошло чрезвычайное происшествие — мальчик гулял в парке и нашел боеприпас времен Второй мировой войны. Ребенок принес опасную находку домой и отдал взрослым.

К счастью, никто не пострадал. Специалисты забрали боеприпас и уничтожили его.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В очередной раз подчеркиваем! В случае обнаружения боеприпасов или предметов, по внешним признакам похожих на них, необходимо:

ни в коем случае не трогать их; отойти на безопасное расстояние; сообщить о находке по номерам «101», «102» или «112».

Не пренебрегайте правилами безопасности!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в руках у мальчика взорвался боеприпас: комментарий полиции и что с пострадавшим.

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