На Львовщине мальчик нашел в парке боеприпас и принес его домой

На днях на Львовщине произошло чрезвычайное происшествие — мальчик гулял в парке и нашел боеприпас времен Второй мировой войны. Ребенок принес опасную находку домой и отдал взрослым.
К счастью, никто не пострадал. Специалисты забрали боеприпас и уничтожили его.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В очередной раз подчеркиваем! В случае обнаружения боеприпасов или предметов, по внешним признакам похожих на них, необходимо:
Не пренебрегайте правилами безопасности!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в руках у мальчика взорвался боеприпас: комментарий полиции и что с пострадавшим.
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