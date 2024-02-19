Жители Днепра «захватили» часть двора для частной стоянки: чем все закончилось

В Днепре на Майнуловском проспекте жители дома устроили неофициальную частную стоянку, чтобы соседи не могли оставлять там машины.

Недавно жители дома по адресу проспект Майнуловский, 75 пожаловались на соседей, «захвативших» часть двора возле дома, чтобы обустроить частную стоянку. Они поставили «жабки» с замками, которые закрывали утром, когда шли на работу и открывали вечером, вернувшись домой. Таким образом, другие жильцы многоэтажки не могли оставить на этом месте машину.

Как отмечают горожане, такие «лягушки» незаконны, ведь, чтобы обустроить частную стоянку, необходимо за деньги арендовать землю у горсовета, потому что это принадлежащие громаде территории.

Однако соседи аренду не платили. Они самовольно решили установить препятствия, чтобы «забить» себе паркоместо.

В нашем дворе есть несколько жителей, которые решили, что они самые хитрые в мире. На нашей придомовой территории они установили себе лягушки со своими ключами, чтобы парковать исключительно свои машины. Когда они едут на работу, поднимают их и закрывают на ключ, чтобы больше никто из жильцов дома не смог там поставить свою машину. Насколько нам всем известно, придомовая территория принадлежит городу, и если кто-нибудь решит установить на территории города гараж, киоск или сделать частное паркоместо, то он обязан заключить договор с благоустройством и ежемесячно платить деньги за аренду территории, взятой в личное пользование. А у нас 6 квартир из 324 решили, что можно купить «лягушку» за 600 грн, вкопать ее и сделать себе бесплатное парковочное место, — написали жители в обращении к «Общественному совету Днепра».

На днях «жабки» убрали сотрудники Инспекции по благоустройству и КП «Благоустройство». Теперь снова все жильцы дома равны в правах и могут оставлять машины на свободных местах.

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