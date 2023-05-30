На фронте погиб 22-летний Виктор Коновалов из Днепропетровщины

Ему было всего 22 года.

В Днепре есть несколько парков, которые были обустроены на бывших…

В это воскресенье православные христиане будут отмечать праздник Троицы. Почему…

В Днепре откроют инсталляцию в честь Милы Йовович: подробности 1 июня ко Международному Дню детей в Художественном переулке откроют мини инсталляцию, посвященную известной актрисе, модели и певице Мили Йовович, которая, как известно, ребенком посещала детский сад в городе Днепр. просмотров

Вслед за Залужным россия объявила в розыск Сырского Министерство внутренних дел России объявило в розыск командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. просмотров

Ситуация на фронте сегодня 30 мая Россияне сосредотачивают основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей, а украинские военные атаковали 3 склада горюче-смазочных материалов и станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов. просмотров

В Кривом Роге мужчина избил знакомого до смерти 29 мая примерно в 07:30 в полицию поступило сообщение о смерти 58-летнего мужчины. Как выяснили правоохранители, он скончался в результате многочисленных травм. 1 просмотров

Когда отмечаем Троицу в 2023 году и что нельзя делать в этот день В это воскресенье православные христиане будут отмечать праздник Троицы. Почему он считается одним из главных церковных праздников, что значит, какие есть приметы, что можно и нельзя делать, а также будет ли выходное в следующий послед праздника понедельник – разбирались журналисты… просмотров