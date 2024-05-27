Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Как менялся стадион «Днепр-Арена»: от кладбища до рынка к новой футбольной арене города (ФОТО)

Как менялся стадион «Днепр-Арена»: от кладбища до рынка к новой футбольной арене города (ФОТО)

Сегодня 12:23
просмотров

Один из самых известных стадионов в Украине – «Днепр-Арена». Сборная страны тут не раз проводила домашние матчи. На месте, где сегодня находится самый современный футбольный стадион города когда-то было городское кладбище.

Новости Днепра про Как менялся стадион «Днепр-Арена»: от кладбища до рынка к новой футбольной арене города (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как менялся стадион и как он выглядел в разные годы.

Во времена, когда город назывался Екатеринославом местность, где сегодня находится стадион была окраиной населенного пункта. Тут находилось городское кладбище и небольшая церковь. Кладбище существовало тут почти 150 лет, на территории были похоронены многие известные и богатые жители города, тут стояли склепы.

Новости Днепра про Как менялся стадион «Днепр-Арена»: от кладбища до рынка к новой футбольной арене города (ФОТО)

В 1935 году все снесли, а кладбище сравняли с землей и на их месте построили стадион под названием «Сталь». Позже его переименовали в «Металлург». Пока в Днепре не был построен «Метеор», «Металлург» был домашней ареной местного футбольного клуба.

Новости Днепра про Как менялся стадион «Днепр-Арена»: от кладбища до рынка к новой футбольной арене города (ФОТО)

В 1970-х годах стадион фактически пустовал. В будние дни тут проводили уроки для школьников,  на площадках занимались местные жители, в выходные иногда  проводились кольцевые гонки на авто.

Новости Днепра про Как менялся стадион «Днепр-Арена»: от кладбища до рынка к новой футбольной арене города (ФОТО)

В 1980-х годах «Металлург» стали использовать как место для торговых рядов – тут начал работу одноименный рынок. Купить на рынке можно было все – от обуви и ковров, до отрезов ткани и пирожков.

Новости Днепра про Как менялся стадион «Днепр-Арена»: от кладбища до рынка к новой футбольной арене города (ФОТО)

В начале 2000-х было решено торговцев выселить – для них построили отдельный торговый павильон, а сам стадион – реконструировать.

Новости Днепра про Как менялся стадион «Днепр-Арена»: от кладбища до рынка к новой футбольной арене города (ФОТО)

В 2008 году стадион «Днепр-Арена» был открыт. Первый матч сборная Украины сыграла на нем в ноябре того же года против Норвегии.

 Предполагалось, что стадион станет местом проведения игр чемпионата «Евро-2012», но позже стало известно, что Днепр не будет принимать матчей. Площадка стала домашней ареной ФК «Днепр». С 2017 года на «Днепр-Арене» проводит свои матчи футбольный клуб «Днепр-1».

фото: Грицаенко С, Рязанов В, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

 

Читайте также:

Новости Днепра про Как менялся стадион «Днепр-Арена»: от кладбища до рынка к новой футбольной арене города (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как менялся стадион «Днепр-Арена»: от кладбища до рынка к новой футбольной арене города (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Безопасно ли кататься на аттракционах на Монастырском острове в Днепре: результаты проверки
    Новости Днепра
    Сегодня 12:29
    Безопасно ли кататься на аттракционах на Монастырском острове в Днепре: результаты проверки

    В Днепре проверили аттракционы на Монастырском острове.

    В Днепр на два дня вернется пыль из Сахары: ожидать ли «грязных» дождей
    Новости Днепра
    Сегодня 10:42
    В Днепр на два дня вернется пыль из Сахары: ожидать ли «грязных» дождей

    Синоптики предупредили о возвращении пыли, которую к нам принесет ветер…

    Стало известно, где в Днепре сегодня будут проблемы с водой: адреса
    Новости Днепра
    Сегодня 09:45
    Стало известно, где в Днепре сегодня будут проблемы с водой: адреса

    По сообщению Днепровского городского совета, согласно замечаниям жителей Днепра о…

    В Днепре на Набережной Победы собирается огромная пробка: что произошло (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 08:36
    В Днепре на Набережной Победы собирается огромная пробка: что произошло (ВИДЕО)

    В Днепре сегодня, 27 мая, на Набережной Победы произошло ДТП…

    Последние новости

    Безопасно ли кататься на аттракционах на Монастырском острове в Днепре: результаты проверки
    Безопасно ли кататься на аттракционах на Монастырском острове в Днепре: результаты проверки

    В Днепре проверили аттракционы на Монастырском острове.

    Сегодня 12:29
    1
    просмотров
    В Днепре расконсервировали уникальный фонтан-водопад
    В Днепре расконсервировали уникальный фонтан-водопад

    В Днепре снова заработал 17-метровый фонтан-водопад "Порог Ревучий" на Монастырском острове.

    Сегодня 12:08
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина сбежал из «скорой», чтобы отомстить жене, ударившей его ножом
    На Днепропетровщине мужчина сбежал из «скорой», чтобы отомстить жене, ударившей его ножом

    Инцидент произошел в Никопольском районе.

    Сегодня 11:28
    2
    просмотров
    В Днепре задержали водителя, врезавшегося в грузовик и сбившего насмерть его оператора: комментарий полиции
    В Днепре задержали водителя, врезавшегося в грузовик и сбившего насмерть его оператора: комментарий полиции

    Водителя, который ночью 25 мая спровоцировал смертельное дорожное происшествие, задержала полиция.

    Сегодня 10:57
    0
    просмотров
    В Днепр на два дня вернется пыль из Сахары: ожидать ли «грязных» дождей
    В Днепр на два дня вернется пыль из Сахары: ожидать ли «грязных» дождей

    Синоптики предупредили о возвращении пыли, которую к нам принесет ветер из пустыни Сахара.

    Сегодня 10:42
    0
    просмотров
    Стало известно, где в Днепре сегодня будут проблемы с водой: адреса
    Стало известно, где в Днепре сегодня будут проблемы с водой: адреса

    По сообщению Днепровского городского совета, согласно замечаниям жителей Днепра о проблемах с водоснабжением, сегодня, 27 апреля, будут проверяться сети.

    Сегодня 09:45
    5
    просмотров
    В Днепре на Набережной Победы собирается огромная пробка: что произошло (ВИДЕО)
    В Днепре на Набережной Победы собирается огромная пробка: что произошло (ВИДЕО)

    В Днепре сегодня, 27 мая, на Набережной Победы произошло ДТП с участием автомобилей "Peugeot" и "Жигули".

    Сегодня 08:36
    6
    просмотров
    Было украшено большими часами: как раньше выглядело футкристическое здание АТС в Днепре (ФОТО)
    Было украшено большими часами: как раньше выглядело футкристическое здание АТС в Днепре (ФОТО)

    Здание бывшей автоматизированной телефонной станции – одна из исторических архитектурных достопримечательностей Днепра, о которой не все знают.

    Сегодня 07:45
    6
    просмотров
    Был одет в черное: в Днепре разыскивают подростка
    Был одет в черное: в Днепре разыскивают подростка

    В Днепре полиция разыскивает 17-летнего Панкратьева Артема.

    Сегодня 06:54
    2
    просмотров
    Погода на 27 мая: в Днепре будет облачно с прояснениями
    Погода на 27 мая: в Днепре будет облачно с прояснениями

    Отличного дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    5
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх