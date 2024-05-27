Как менялся стадион «Днепр-Арена»: от кладбища до рынка к новой футбольной арене города (ФОТО)

Один из самых известных стадионов в Украине – «Днепр-Арена». Сборная страны тут не раз проводила домашние матчи. На месте, где сегодня находится самый современный футбольный стадион города когда-то было городское кладбище.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как менялся стадион и как он выглядел в разные годы.

Во времена, когда город назывался Екатеринославом местность, где сегодня находится стадион была окраиной населенного пункта. Тут находилось городское кладбище и небольшая церковь. Кладбище существовало тут почти 150 лет, на территории были похоронены многие известные и богатые жители города, тут стояли склепы.

В 1935 году все снесли, а кладбище сравняли с землей и на их месте построили стадион под названием «Сталь». Позже его переименовали в «Металлург». Пока в Днепре не был построен «Метеор», «Металлург» был домашней ареной местного футбольного клуба.

В 1970-х годах стадион фактически пустовал. В будние дни тут проводили уроки для школьников, на площадках занимались местные жители, в выходные иногда проводились кольцевые гонки на авто.

В 1980-х годах «Металлург» стали использовать как место для торговых рядов – тут начал работу одноименный рынок. Купить на рынке можно было все – от обуви и ковров, до отрезов ткани и пирожков.

В начале 2000-х было решено торговцев выселить – для них построили отдельный торговый павильон, а сам стадион – реконструировать.

В 2008 году стадион «Днепр-Арена» был открыт. Первый матч сборная Украины сыграла на нем в ноябре того же года против Норвегии.

Предполагалось, что стадион станет местом проведения игр чемпионата «Евро-2012», но позже стало известно, что Днепр не будет принимать матчей. Площадка стала домашней ареной ФК «Днепр». С 2017 года на «Днепр-Арене» проводит свои матчи футбольный клуб «Днепр-1».

фото: Грицаенко С, Рязанов В, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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