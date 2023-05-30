На фронті загинув 22-річний Віктор Коновалов з Дніпропетровщини

Йому було лише 22 роки.
Сумну новину оприлюднила Миколаївська територіальна громада.
Поховання загиблого бійця відбудеться 31 травня в селі Миколаївка, о 10 годині.
Вічна слава Герою!
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