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На фронті загинув 22-річний Віктор Коновалов з Дніпропетровщини

Сьогодні 19:45
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Виконуючи бойові завдання поблизу села Велика Новосілка Донецької області, загинув наш мужній земляк Віктор Коновалов.

Новости Днепра про На фронті загинув 22-річний Віктор Коновалов з Дніпропетровщини

Йому було лише 22 роки.

Сумну новину оприлюднила Миколаївська територіальна громада.

Поховання загиблого бійця відбудеться 31 травня в селі Миколаївка, о 10 годині.

Вічна слава Герою!

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