На фронті загинув 22-річний Віктор Коновалов з Дніпропетровщини

Виконуючи бойові завдання поблизу села Велика Новосілка Донецької області, загинув наш мужній земляк Віктор Коновалов.

Йому було лише 22 роки.

Сумну новину оприлюднила Миколаївська територіальна громада.

Поховання загиблого бійця відбудеться 31 травня в селі Миколаївка, о 10 годині.

Вічна слава Герою!

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