На Днепропетровщине во время тушения пожара сотрудники ГСЧС спасли женщину

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в спальной комнате одноэтажного жилого дома.
Возгорание локализовали в 07:11 и ликвидировали в 07:17. Огонь повредил вещи домашнего обихода на общей площади 3 кв. м.
Во время ликвидации пожара сотрудники ГСЧС спасли женщину: они вывели ее из горящего дома и передали работникам экстренной медицинской помощи. К счастью, женщина не получила серьезных травм, поэтому от госпитализации в лечебное учреждение отказалась.
К месту вызова привлекли 12 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
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