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На Дніпропетровщині під час гасіння пожежі вогнеборці врятували жінку

Сьогодні 13:04
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Сьогодні, 19 грудня, о 07:04 на лінію «101» повідомили, що на вулиці Яблуневій міста Верхньодніпровськ горить одноповерховий будинок.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час гасіння пожежі вогнеборці врятували жінку

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло в спальній кімнаті одноповерхового житлового будинку.

Займання локалізували о 07:11 та ліквідували о 07:17. Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку на загальній площі 3 кв. м.

Під час ліквідації пожежі вогнеборці врятували жінку: вони вивели її з палаючої оселі та передали працівникам екстреної медичної допомоги. На щастя, жінка не отримала серйозних травм, тому від госпіталізації до лікувального закладу відмовилась.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час гасіння пожежі вогнеборці врятували жінку

До місця виклику залучили 12 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час гасіння пожежі вогнеборці врятували жінкуУкраїнська

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