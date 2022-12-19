На Дніпропетровщині під час гасіння пожежі вогнеборці врятували жінку

Сьогодні, 19 грудня, о 07:04 на лінію «101» повідомили, що на вулиці Яблуневій міста Верхньодніпровськ горить одноповерховий будинок.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло в спальній кімнаті одноповерхового житлового будинку.

Займання локалізували о 07:11 та ліквідували о 07:17. Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку на загальній площі 3 кв. м.

Під час ліквідації пожежі вогнеборці врятували жінку: вони вивели її з палаючої оселі та передали працівникам екстреної медичної допомоги. На щастя, жінка не отримала серйозних травм, тому від госпіталізації до лікувального закладу відмовилась.

До місця виклику залучили 12 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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