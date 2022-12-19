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В Днепре из-за обесточивания не работают 63 светофора

Сегодня 11:32
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Сегодня по состоянию на 10:00 из-за обесточивания в Днепре не работают 63 светофорных объекта.

Новости Днепра про В Днепре из-за обесточивания не работают 63 светофора

Поэтому напоминаем водителям, что согласно правилам дорожного движения при отключении светофора обязательно следует пользоваться приоритетными знаками. Приближаясь к перекрестку или пешеходному переходу, обязательно нужно снизить скорость и убедиться в безопасности пешеходов и безопасности проезда перекрестка.

Будьте вежливы и уважайте других участников дорожного движения! Это касается и пешеходов!

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