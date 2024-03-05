На Днепропетровщине во время тревоги прогремел взрыв: что известно

Тревоги - не игнорируйте!

На Днепропетровщине во время тревоги прогремел взрыв — это работала противовоздушная оборона. Наши защитники сбили в Криворожском районе вражескую ракету.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Минус ракета! Ее защитники неба сбили в Криворожском районе, — написал он.

В Воздушном командовании “Схід” сообщили, что это была управляемая авиационная ракета Х-59.

В Криворожском районе Днепропетровской области подразделением Воздушного командования “Схід” уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59, — отметили военные.

Спасибо нашим защитникам!

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