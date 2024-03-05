На Днепропетровщине во время тревоги прогремел взрыв: что известно

На Днепропетровщине во время тревоги прогремел взрыв — это работала противовоздушная оборона. Наши защитники сбили в Криворожском районе вражескую ракету.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Минус ракета! Ее защитники неба сбили в Криворожском районе, — написал он.
В Воздушном командовании “Схід” сообщили, что это была управляемая авиационная ракета Х-59.
В Криворожском районе Днепропетровской области подразделением Воздушного командования “Схід” уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59, — отметили военные.
Спасибо нашим защитникам!
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