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На Дніпропетровщині під час тривоги пролунав вибух: що відомо

Сьогодні 15:25
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Тривоги - не ігноруйте!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час тривоги пролунав вибух: що відомо

На Дніпропетровщині під час тривоги пролунав вибух – це працювала протиповітряна оборона. Наші захисники збили у Криворізькому районі ворожу ракету.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Мінус ракета! Її оборонці неба збили у Криворізькому районі, – написав він.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час тривоги пролунав вибух: що відомо

У Повітряному командуванні “Схід” повідомили, що це була керована авіаційна ракета Х-59. 

У Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряного командування “Схід” знищено керовану авіаційну ракету Х-59, – зазначили військові.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час тривоги пролунав вибух: що відомо

Дякуємо нашим захисникам!

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час тривоги пролунав вибух: що відомоУкраїнська

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