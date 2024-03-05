На Дніпропетровщині під час тривоги пролунав вибух: що відомо

Тривоги - не ігноруйте!

На Дніпропетровщині під час тривоги пролунав вибух – це працювала протиповітряна оборона. Наші захисники збили у Криворізькому районі ворожу ракету.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Мінус ракета! Її оборонці неба збили у Криворізькому районі, – написав він.

У Повітряному командуванні “Схід” повідомили, що це була керована авіаційна ракета Х-59.

У Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряного командування “Схід” знищено керовану авіаційну ракету Х-59, – зазначили військові.

Дякуємо нашим захисникам!

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