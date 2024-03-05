На Дніпропетровщині під час тривоги пролунав вибух: що відомо

На Дніпропетровщині під час тривоги пролунав вибух – це працювала протиповітряна оборона. Наші захисники збили у Криворізькому районі ворожу ракету.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Мінус ракета! Її оборонці неба збили у Криворізькому районі, – написав він.
У Повітряному командуванні “Схід” повідомили, що це була керована авіаційна ракета Х-59.
У Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряного командування “Схід” знищено керовану авіаційну ракету Х-59, – зазначили військові.
Дякуємо нашим захисникам!
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