На Днепропетровщине в шахте произошел обвал: есть погибший и пострадавший

В шахте «Терновская» Криворожского железорудного комбината произошел обвал. В это время там находились горняки.
Об этом сообщает издание “Свои. Кривой Рог”.
Отмечается, что обвал произошел во время выполнения работ с повышенной опасностью.
К сожалению, в результате несчастного случая 43-летний мужчина погиб, еще один работник 39 лет пострадал.
На месте продолжаются следственные действия.
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