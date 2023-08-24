На Днепропетровщине в шахте произошел обвал: есть погибший и пострадавший

В Днепропетровской области произошла трагедия.

В шахте «Терновская» Криворожского железорудного комбината произошел обвал. В это время там находились горняки.

Об этом сообщает издание “Свои. Кривой Рог”.

Отмечается, что обвал произошел во время выполнения работ с повышенной опасностью.

К сожалению, в результате несчастного случая 43-летний мужчина погиб, еще один работник 39 лет пострадал.

На месте продолжаются следственные действия.

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