На Днепропетровщине в поле неожиданно загорелся трактор: подробности от ГСЧС

Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

31 марта в 17:45 на линию «101» сообщили о возгорании трактора вблизи поселка Письменное Васильковской громады Синельниковского района.

Спасатели, прибыв к месту вызова, установили, что в поле горит трактор «CASE» на площади 15 кв. м.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

В 18:57 пламя ликвидировали. Погибших и травмированных нет.

К тушению пожара привлекли 4 спасателей и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в пригороде Днепра вблизи карьера обнаружили неразорвавшуюся крылатую ракету «Калибр»: что известно.

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