У передмісті Дніпра поблизу кар’єру виявили нерозірвану крилату ракету «Калібр»: що відомо

У неділю, 31 березня, до ДСНС надійшло повідомлення від громадянина про те, що під час прогулянки поблизу Рибальського кар’єру він виявив предмет, схожий на нерозірвану крилату ракету «Калібр».
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Зазначається, що безпечні залишки від ракети «Калібр» передали співробітникам Національної поліції.
Важливо: якщо ви помітили підозрілі предмети, у жодному разі не чіпайте їх, а телефонуйте “101” чи “102”!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у підвалі житлового будинку знайшли осколкову гранату.
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