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  • У передмісті Дніпра поблизу кар’єру виявили нерозірвану крилату ракету «Калібр»: що відомо

У передмісті Дніпра поблизу кар’єру виявили нерозірвану крилату ракету «Калібр»: що відомо

Сьогодні 08:38
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Помітили підозрілі предмети - телефонуйте "101" чи "102"!
Новости Днепра про У передмісті Дніпра поблизу кар’єру виявили нерозірвану крилату ракету «Калібр»: що відомо

Фото умовне.

У неділю, 31 березня, до ДСНС надійшло повідомлення від громадянина про те, що під час прогулянки поблизу Рибальського кар’єру він виявив предмет, схожий на нерозірвану крилату ракету «Калібр».

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Зазначається, що безпечні залишки від ракети «Калібр» передали співробітникам Національної поліції.

Важливо: якщо ви помітили підозрілі предмети, у жодному разі не чіпайте їх, а телефонуйте “101” чи “102”!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у підвалі житлового будинку знайшли осколкову гранату.

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Новости Днепра про У передмісті Дніпра поблизу кар’єру виявили нерозірвану крилату ракету «Калібр»: що відомоУкраїнська

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