В Днепре парковка возле зон отдыха снова будет платной: назвали даты

Возле зон отдыха снова будет платная парковка.

С 1 апреля парковочные места на площадках возле зон отдыха снова будут платными, сообщили в департаменте транспорта и инфраструктуры.

Это касается семи площадок в разных районах Днепра:

▪️ на подъезде к парку им. Шевченко;

▪️ ул. Сичеславская Набережная, в районе дома. №57-А, АЗС «Юкон»;

▪️ ул. Сичеславская Набережная, в районе Фестивального причала;

▪️ ул. Сичеславская Набережная, в районе моста на Монастырском острове;

▪️ ул. Маршала Малиновского, напротив дома. №2;

▪️ ул. Набережная Победы, в районе дома. №37-Д;

▪️ ул. Набережная Победы, в районе сквера «Прибрежный».

Оплата возобновляется на весенне-летний период согласно решению, принятому на исполнительном комитете городского совета 25 января 2022 года, пояснили в департаменте транспорта. Паркоматы на этих площадках заработают, информация будет внесена в приложения Parking Dnipro и UNIP.

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