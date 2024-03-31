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В Днепре парковка возле зон отдыха снова будет платной: назвали даты

Сегодня 16:57
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Возле зон отдыха снова будет платная парковка.

Новости Днепра про В Днепре парковка возле зон отдыха снова будет платной: назвали даты

С 1 апреля парковочные места на площадках возле зон отдыха снова будут платными, сообщили в департаменте транспорта и инфраструктуры.

Это касается семи площадок в разных районах Днепра:

▪️ на подъезде к парку им. Шевченко;
▪️ ул. Сичеславская Набережная, в районе дома. №57-А, АЗС «Юкон»;
▪️ ул. Сичеславская Набережная, в районе Фестивального причала;
▪️ ул. Сичеславская Набережная, в районе моста на Монастырском острове;
▪️ ул. Маршала Малиновского, напротив дома. №2;
▪️ ул. Набережная Победы, в районе дома. №37-Д;
▪️ ул. Набережная Победы, в районе сквера «Прибрежный».

Оплата возобновляется на весенне-летний период согласно решению, принятому на исполнительном комитете городского совета 25 января 2022 года, пояснили в департаменте транспорта. Паркоматы на этих площадках заработают, информация будет внесена в приложения Parking Dnipro и UNIP.

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Новости Днепра про В Днепре парковка возле зон отдыха снова будет платной: назвали датыУкраїнська Новости Днепра про В Днепре парковка возле зон отдыха снова будет платной: назвали датыРусский

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