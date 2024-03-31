В Днепре парковка возле зон отдыха снова будет платной: назвали даты

С 1 апреля парковочные места на площадках возле зон отдыха снова будут платными, сообщили в департаменте транспорта и инфраструктуры.
Это касается семи площадок в разных районах Днепра:
▪️ на подъезде к парку им. Шевченко;
▪️ ул. Сичеславская Набережная, в районе дома. №57-А, АЗС «Юкон»;
▪️ ул. Сичеславская Набережная, в районе Фестивального причала;
▪️ ул. Сичеславская Набережная, в районе моста на Монастырском острове;
▪️ ул. Маршала Малиновского, напротив дома. №2;
▪️ ул. Набережная Победы, в районе дома. №37-Д;
▪️ ул. Набережная Победы, в районе сквера «Прибрежный».
Оплата возобновляется на весенне-летний период согласно решению, принятому на исполнительном комитете городского совета 25 января 2022 года, пояснили в департаменте транспорта. Паркоматы на этих площадках заработают, информация будет внесена в приложения Parking Dnipro и UNIP.
Читайте также:
Автор:
В Днепре есть перекресток, существующий с конца 18 века.
До Днепра может добраться облако пыли из Сахары.
В Днепре с 1 апреля изменится скоростной режим.
Лисичку заметили на ж/м Приднепровский.
В Днепре есть перекресток, существующий с конца 18 века.
До Днепра может добраться облако пыли из Сахары.
В Днепропетровской области травмировался водитель.
Стоимость оформления загранпаспорта.
В Днепре с 1 апреля изменится скоростной режим.
Лисичку заметили на ж/м Приднепровский.
Огромный портал открылся в Кривом Роге.
Внезапно умер боец из Днепропетровщины.
В Днепропетровской области людей поили некачественным алкоголем.
Полиция рассказала о подробностях ограбления на вокзале Днепра.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!