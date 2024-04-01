На Дніпропетровщині в полі зненацька загорівся трактор: подробиці від ДСНС

Площа пожежі склала 15 квадратних метрів.

31 березня о 17:45 на лінію «101» повідомили про займання трактора поблизу селища Письменне Васильківської громади Синельниківського району.

Рятувальники, прибувши до місця виклику, встановили, що в полі горить трактор «CASE» на площі 15 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

О 18:57 полум’я ліквідували. Загиблих та травмованих немає.

До гасіння пожежі залучили 4 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у передмісті Дніпра поблизу кар’єру виявили нерозірвану крилату ракету «Калібр»: що відомо.

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