На Дніпропетровщині в полі зненацька загорівся трактор: подробиці від ДСНС

31 березня о 17:45 на лінію «101» повідомили про займання трактора поблизу селища Письменне Васильківської громади Синельниківського району.
Рятувальники, прибувши до місця виклику, встановили, що в полі горить трактор «CASE» на площі 15 кв. м.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
О 18:57 полум’я ліквідували. Загиблих та травмованих немає.
До гасіння пожежі залучили 4 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у передмісті Дніпра поблизу кар’єру виявили нерозірвану крилату ракету «Калібр»: що відомо.
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