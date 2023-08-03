На Днепропетровщине у 4 животных обнаружили смертельно опасную болезнь: что известно

Берегите себя и своих любимцев!

Недавно в Днепропетровской области у 4 животных обнаружили смертельно опасное инфекционное заболевание – бешенство.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.

Отмечается, что бешенство обнаружили у 2 собак в с. Софиевка Криворожского района, кота в с. Заря Каменского района и в куницы в с. Новониколаевка Синельниковского района.

Бешенство – это острое инфекционное заболевание животных и человека, вызванное нейротропным вирусом бешенства. Если вовремя не оказать помощь инфицированному человеку или животному, они могут умереть.

Человек может заразиться бешенством от инфицированного животного через укус; царапину и повреждение кожи; попадание зараженной слюны на слизистые. У человека инкубационный период бешенства, как правило, длится 1-6 месяцев. Начальные симптомы — повышение температуры и боли, ощущение покалывания или жжения в месте повреждения. В процессе распространения вируса центральной нервной системой развивается прогрессивное смертельное воспаление головного и спинного мозга.

Симптомы бешенства у животных зависят от стадии заболевания:

Начальная стадия (длится до пяти дней). Больные животные грызут место укуса, имеют слабый аппетит и едят несъедобное, наблюдается слюнотечение, рвота. Возбужденная стадия (2-3 дня). Поведение больных животных меняется, они становятся агрессивными, возбужденными, пытаются спрятаться и нападают на людей и животных. Меняется питание – животные грызут землю и едят несъедобное. Наблюдаются конвульсии, паралич и косоглазие. Паралитическая стадия (2-4 дня). Животные истощены, наблюдается полный паралич, приводящий к смерти.

Для профилактики бешенства необходимо:

Регулярно вакцинировать домашних животных.

Не прикасаться к диким или беспризорным животным, не подкармливать их.

Остерегаться бездомных и диких животных, которые не боятся сами к вам подходить.

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