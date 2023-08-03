На Днепропетровщине у 4 животных обнаружили смертельно опасную болезнь: что известно

Недавно в Днепропетровской области у 4 животных обнаружили смертельно опасное инфекционное заболевание – бешенство.
Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.
Отмечается, что бешенство обнаружили у 2 собак в с. Софиевка Криворожского района, кота в с. Заря Каменского района и в куницы в с. Новониколаевка Синельниковского района.
Бешенство – это острое инфекционное заболевание животных и человека, вызванное нейротропным вирусом бешенства. Если вовремя не оказать помощь инфицированному человеку или животному, они могут умереть.
Человек может заразиться бешенством от инфицированного животного через укус; царапину и повреждение кожи; попадание зараженной слюны на слизистые. У человека инкубационный период бешенства, как правило, длится 1-6 месяцев. Начальные симптомы — повышение температуры и боли, ощущение покалывания или жжения в месте повреждения. В процессе распространения вируса центральной нервной системой развивается прогрессивное смертельное воспаление головного и спинного мозга.
Симптомы бешенства у животных зависят от стадии заболевания:
Для профилактики бешенства необходимо:
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