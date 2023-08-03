На Дніпропетровщині у 4 тварин виявили смертельно небезпечну хворобу: що відомо

Нещодавно у Дніпропетровській області у 4 тварин виявили смертельно небезпечне інфекційне захворювання – сказ.
Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області.
Зазначається, що сказ виявили у 2 собак у с. Софіївка Криворізького району, кота у с. Зоря Кам’янського району та в куниці у с. Новомиколаївка Синельниківського району.
Сказ – це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом сказу. Якщо вчасно не надати допомогу інфікованій людині чи тварині, то вони можуть померти.
Людина може заразитися сказом від інфікованої тварини через укус; подряпину та ушкодження шкіри; потрапляння зараженої слини на слизові оболонки. У людини інкубаційний період сказу, як правило, триває 1-6 місяців. Початкові симптоми — підвищення температури та біль, відчуття поколювання чи печіння у місці пошкодження. У процесі поширення вірусу центральною нервовою системою розвивається прогресивне смертельне запалення головного і спинного мозку.
Симптоми сказу у тварин залежать від стадії захворювання:
Для профілактики сказу потрібно:
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