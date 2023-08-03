Пловец из Днепра стал лучшим спортсменом-олимпийцем июля, — НОК

Днепрянин Александр Желтяков стал лучшим спортсменом июля.

Об этом сообщили на Facebook-странице спортивной школы олимпийского резерва по плаванию в Днепре.

Александр Желтяков – юный пловец из Днепра. Национальный олимпийский комитет признал его самым лучшим спортсменом июля. Такое решение приняла специальная экспертная комиссия НОК.

Наставник пловец Александр Кулик также признан лучшим тренером месяца.

Александр Желтяков — мастер спорта Украины международного класса по плаванию, двукратный чемпион и серебряный призер чемпионата Европы по плаванию среди юниоров: 100 м, 200 м, 50 м на спине.

В 2023 году Желтяков получил олимпийскую лицензию по плаванию на 200 метров на спине. Поэтому впервые за более чем 10 лет Украина примет участие в соревнованиях по плаванию в Олимпийских играх.

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