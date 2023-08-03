Сайт Дніпра
Новини Плавець із Дніпра став найкращим спортсменом-олімпійцем липня, – НОК
Плавець із Дніпра став найкращим спортсменом-олімпійцем липня, – НОК
Дніпрянин Олександр Желтяков став найкращим спортсменом липня.
Про це повідомили на Facebook-сторінці спортивної школи олімпійського резерву з плавання у Дніпрі.
Олександр Желтяков – юний плавець із Дніпра. Національний олімпійський комітет визнав його найкращим спортсменом липня. Таке рішення прийняла спеціальна експертна комісія НОК.
Наставника плавця Олександра Кулика також визнали найкращим тренером місяця.
Олександр Желтяков – майстер спорту України міжнародного класу з плавання, дворазовий чемпіон та срібний призер чемпіонату Європи з плавання серед юніорів: 100 м, 200 м, 50 м на спині.
У 2023 році Желтяков здобув олімпійську ліцензію у плаванні на 200 метрів на спині. Тож вперше за понад 10 років Україна візьме участь в змаганнях з плавання в Олімпіських іграх.
Читайте також:
Українська Яна Юхименко
Автор:
Новини Дніпра
Сьогодні 13:14
Можливо, все через спеку...
Новини Дніпра
Сьогодні 12:49
Ці вихідні у Дніпрі обіцяють бути дуже спекотними – синоптики…
Новини Дніпра
Сьогодні 12:21
Один із поліцейських отримав тілесні ушкодження.
Новини Дніпра
Сьогодні 12:18
У Дніпрі злодії поцупили перегній.