Плавець із Дніпра став найкращим спортсменом-олімпійцем липня, – НОК

Дніпрянин Олександр Желтяков став найкращим спортсменом липня.

Про це повідомили на Facebook-сторінці спортивної школи олімпійського резерву з плавання у Дніпрі.

Олександр Желтяков – юний плавець із Дніпра. Національний олімпійський комітет визнав його найкращим спортсменом липня. Таке рішення прийняла спеціальна експертна комісія НОК.

Наставника плавця Олександра Кулика також визнали найкращим тренером місяця.

Олександр Желтяков – майстер спорту України міжнародного класу з плавання, дворазовий чемпіон та срібний призер чемпіонату Європи з плавання серед юніорів: 100 м, 200 м, 50 м на спині.

У 2023 році Желтяков здобув олімпійську ліцензію у плаванні на 200 метрів на спині. Тож вперше за понад 10 років Україна візьме участь в змаганнях з плавання в Олімпіських іграх.

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