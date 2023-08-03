Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Плавець із Дніпра став найкращим спортсменом-олімпійцем липня, – НОК

Сьогодні 13:14
просмотров

Дніпрянин Олександр Желтяков став найкращим спортсменом липня.

Новости Днепра про Плавець із Дніпра став найкращим спортсменом-олімпійцем липня, - НОК

Про це повідомили на Facebook-сторінці спортивної школи олімпійського резерву з плавання у Дніпрі.

Олександр Желтяков – юний плавець із Дніпра. Національний олімпійський комітет визнав його найкращим спортсменом липня. Таке рішення прийняла спеціальна експертна комісія НОК. 

Наставника плавця Олександра Кулика також визнали найкращим тренером місяця.

Олександр Желтяков – майстер спорту України міжнародного класу з плавання, дворазовий чемпіон та срібний призер чемпіонату Європи з плавання серед юніорів: 100 м, 200 м, 50 м на спині.
 
У 2023 році Желтяков здобув олімпійську ліцензію у плаванні на 200 метрів на спині. Тож вперше за понад 10 років Україна візьме участь в змаганнях з плавання в Олімпіських іграх.

Читайте також:

Новости Днепра про Плавець із Дніпра став найкращим спортсменом-олімпійцем липня, - НОКУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Вулицями Дніпра гуляв чоловік “у костюмі Єви” (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 13:14
Вулицями Дніпра гуляв чоловік “у костюмі Єви” (ФОТО)

Можливо, все через спеку...

Де покататися на каяках, sup-бордах та каное у Дніпрі: порівняння цін
Новини Дніпра
Сьогодні 12:49
Де покататися на каяках, sup-бордах та каное у Дніпрі: порівняння цін

Ці вихідні у Дніпрі обіцяють бути дуже спекотними – синоптики…

Розмахував косою: на Дніпропетровщині п’яний чоловік напав на поліцейських
Новини Дніпра
Сьогодні 12:21
Розмахував косою: на Дніпропетровщині п’яний чоловік напав на поліцейських

Один із поліцейських отримав тілесні ушкодження.

Переплутали: у Дніпрі невідомі поцупили мішок з гноєм
Новини Дніпра
Сьогодні 12:18
Переплутали: у Дніпрі невідомі поцупили мішок з гноєм

У Дніпрі злодії поцупили перегній.

Наверх