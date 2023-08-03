Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі пес напав на чихуахуа на очах дітей: що з тваринкою та що кажуть у поліції

У Дніпрі пес напав на чихуахуа на очах дітей: що з тваринкою та що кажуть у поліції

Сьогодні 10:52
просмотров

Днями на житловому масиві Покровський стався жахливий інцидент - пес напав на чихуахуа на очах дітей.

Новости Днепра про У Дніпрі пес напав на чихуахуа на очах дітей: що з тваринкою та що кажуть у поліції

Як повідомили в Telegram-каналі “Дніпро оперативний”, 31 липня жінка з двома маленькими дітьми вигулювала чихуахуа на вулиці, зненацька на тваринку напав великий пес. Власниця агресивного собаки ніяк на це не відреагувала і просто сиділа на лавочці, лише через деякий час жінка взяла собаку і вирішила піти.

Небайдужі містяни зупинили горе-господарку.

Спочатку жінка погодилася оплатити лікування постраждалій тваринці, але врешті-решт пішла з місця зі словами “зустрінемося у суді”. Наступного дня містянка знову спокійно вигулювала свого собаку без повідця та намордника.

На жаль, чихуахуа через цей напад втратив око. Його власниця звернулася до поліції та написала заяву.

Новости Днепра про У Дніпрі пес напав на чихуахуа на очах дітей: що з тваринкою та що кажуть у поліції

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Журналісту dnepr.info підтвердили цю інформацію та зазначили, що поліцейські за даним фактом склали адміністративний протокол відносно власниці агресивного собаки за ст. 154 КУПАП. Матеріли будуть направлені на розгляд до суду.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі пес напав на чихуахуа на очах дітей: що з тваринкою та що кажуть у поліціїУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі пес напав на чихуахуа на очах дітей: що з тваринкою та що кажуть у поліціїРусский

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі в ботсаду помітили “слонову траву”: це унікальна енергетична культура (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 10:00
У Дніпрі в ботсаду помітили “слонову траву”: це унікальна енергетична культура (ФОТО)

Ботанічний сад ДНУ вражає своїм розмаїттям.

У Дніпрі в салоні краси мало не помер чоловік: що відомо
Новини Дніпра
Сьогодні 08:32
У Дніпрі в салоні краси мало не помер чоловік: що відомо

На щастя, чоловіка врятували медики.

Де сьогодні у Дніпрі не буде світла до 18:00: адреси
Новини Дніпра
Сьогодні 08:00
Де сьогодні у Дніпрі не буде світла до 18:00: адреси

Тримайте телефон зарядженим завжди!

У Кривому Розі чоловік ледве не вбив знайомого палкою та камінням
Новини Дніпра
Сьогодні 07:19
У Кривому Розі чоловік ледве не вбив знайомого палкою та камінням

Постраждалий у лікарні.

Наверх