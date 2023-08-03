У Дніпрі пес напав на чихуахуа на очах дітей: що з тваринкою та що кажуть у поліції

Днями на житловому масиві Покровський стався жахливий інцидент - пес напав на чихуахуа на очах дітей.

Як повідомили в Telegram-каналі “Дніпро оперативний”, 31 липня жінка з двома маленькими дітьми вигулювала чихуахуа на вулиці, зненацька на тваринку напав великий пес. Власниця агресивного собаки ніяк на це не відреагувала і просто сиділа на лавочці, лише через деякий час жінка взяла собаку і вирішила піти.

Небайдужі містяни зупинили горе-господарку.

Спочатку жінка погодилася оплатити лікування постраждалій тваринці, але врешті-решт пішла з місця зі словами “зустрінемося у суді”. Наступного дня містянка знову спокійно вигулювала свого собаку без повідця та намордника.

На жаль, чихуахуа через цей напад втратив око. Його власниця звернулася до поліції та написала заяву.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Журналісту dnepr.info підтвердили цю інформацію та зазначили, що поліцейські за даним фактом склали адміністративний протокол відносно власниці агресивного собаки за ст. 154 КУПАП. Матеріли будуть направлені на розгляд до суду.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: