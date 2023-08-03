Сьогодні на Дніпропетровщині буде гучно: попереджають про вибухи

Сьогодні, 3 серпня, у Кривому Розі буде гучно.
Так, у виробничих цілях буде проведено планові вибухи:
Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.
Крім того, з 10:00 до 16:00 промислово-виробниче підприємство буде проводити планові випробувальні вибухові роботи (Тернівський район).
Вілкул зазначив, що всі вибухи під контролем, тому причин для занепокоєння немає.
Але у жодному разі не ігноруйте тривоги!
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