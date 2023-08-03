Сьогодні на Дніпропетровщині буде гучно: попереджають про вибухи

Без паніки!

Сьогодні, 3 серпня, у Кривому Розі буде гучно.

Так, у виробничих цілях буде проведено планові вибухи:

о 12:00 – у кар’єрі «№3» ПАТ «АМКР» (Інгулецький, Центрально-Міський райони),

– у кар’єрі «№3» ПАТ «АМКР» (Інгулецький, Центрально-Міський райони), о 13:00 – у кар’єрі «Першотравневий» ПрАТ «ПІВНГЗК» (Тернівський район),

– у кар’єрі «Першотравневий» ПрАТ «ПІВНГЗК» (Тернівський район), о 14:00 – у кар’єрі «Північний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони),

– у кар’єрі «Північний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони), о 15:00 – у кар’єрі «Глеюватський» ПрАТ «ЦГЗК» (Покровський район).

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Крім того, з 10:00 до 16:00 промислово-виробниче підприємство буде проводити планові випробувальні вибухові роботи (Тернівський район).

Вілкул зазначив, що всі вибухи під контролем, тому причин для занепокоєння немає.

Але у жодному разі не ігноруйте тривоги!

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