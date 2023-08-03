Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Сьогодні на Дніпропетровщині буде гучно: попереджають про вибухи

Сьогодні 09:33
просмотров

Без паніки!

Новости Днепра про Сьогодні на Дніпропетровщині буде гучно: попереджають про вибухи

Сьогодні, 3 серпня, у Кривому Розі буде гучно.

Так, у виробничих цілях буде проведено планові вибухи:

  • о 12:00 – у кар’єрі «№3» ПАТ «АМКР» (Інгулецький, Центрально-Міський райони),
  • о 13:00 – у кар’єрі «Першотравневий» ПрАТ «ПІВНГЗК» (Тернівський район),
  • о 14:00 – у кар’єрі «Північний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони),
  • о 15:00 – у кар’єрі «Глеюватський» ПрАТ «ЦГЗК» (Покровський район).

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Крім того, з 10:00 до 16:00 промислово-виробниче підприємство буде проводити планові випробувальні вибухові роботи (Тернівський район).

Вілкул зазначив, що всі вибухи під контролем, тому причин для занепокоєння немає.

Але у жодному разі не ігноруйте тривоги!

Новости Днепра про Сьогодні на Дніпропетровщині буде гучно: попереджають про вибухи

Читайте також:

Новости Днепра про Сьогодні на Дніпропетровщині буде гучно: попереджають про вибухиУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Останній раз виходив на зв’язок у квітні: на Дніпропетровщині родичі розшукують переселенця з Херсонської області
Новини Дніпра
Сьогодні 09:00
Останній раз виходив на зв’язок у квітні: на Дніпропетровщині родичі розшукують переселенця з Херсонської області

Потрібна ваша допомога!

У Кривому Розі чоловік ледве не вбив знайомого палкою та камінням
Новини Дніпра
Сьогодні 07:19
У Кривому Розі чоловік ледве не вбив знайомого палкою та камінням

Постраждалий у лікарні.

Нічого не може розповісти про себе: на Дніпропетровщині шукають родичів літньої жінки
Новини Дніпра
Сьогодні 06:45
Нічого не може розповісти про себе: на Дніпропетровщині шукають родичів літньої жінки

Потрібна ваша допомога!

Біля багатоповерхівок у Кривому Розі посіяли “херсонські” кавуни та вже зібрали перший урожай
Новини Дніпра
Вчора 19:53
Біля багатоповерхівок у Кривому Розі посіяли “херсонські” кавуни та вже зібрали перший урожай

Мешканці Кривого Рогу зібрали урожай кавунів, які навесні висадили посеред…

Наверх