Де сьогодні у Дніпрі не буде світла до 18:00: адреси

Сьогодні, 3 серпня, деякі мешканці Дніпра залишилися без світла на 10 годин – з 8:00 до 18:00.
Причина – проведення планових ремонтних робіт.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, 3 серпня з 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
Зазначимо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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