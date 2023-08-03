Де сьогодні у Дніпрі не буде світла до 18:00: адреси

Тримайте телефон зарядженим завжди!

Сьогодні, 3 серпня, деякі мешканці Дніпра залишилися без світла на 10 годин – з 8:00 до 18:00.

Причина – проведення планових ремонтних робіт.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, 3 серпня з 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Надії Алексєєнко: 100;

вул. Робоча: 65, 67-К, 73.

Зазначимо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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