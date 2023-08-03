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  • В каком состоянии бабушка и девочка, которых вчера сбил Mercedes на Солнечной Набережной

В каком состоянии бабушка и девочка, которых вчера сбил Mercedes на Солнечной Набережной

Сегодня 16:15
просмотров

В среду, 2 августа, на Солнечной Набережной (ранее Малиновского) произошла авария.

Новости Днепра про В каком состоянии бабушка и девочка, которых вчера сбил Mercedes на Солнечной Набережной

Там около 11:20 31-летний водитель Mercedes сбил 67-летнюю женщину и 9-летнюю девочку, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшие получили травмы. Их госпитализировали в больницу.

Стало известно, в каком они состоянии.

Как сообщает «Информатор», у пожилой женщины диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, вывих правого плеча, перелом лобной кости. У девочки – открытую рану головы.

Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь!

Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!

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