В каком состоянии бабушка и девочка, которых вчера сбил Mercedes на Солнечной Набережной

Там около 11:20 31-летний водитель Mercedes сбил 67-летнюю женщину и 9-летнюю девочку, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В 1839 году во Франции была изобретена фотография, а уже…

Теперь украинские военные будут получать деньги не только за выполнение…

Военные Днепра могут получить дополнительные выплаты от государства: кто имеет на них право Теперь украинские военные будут получать деньги не только за выполнение боевых задач, но и за заслуги перед государством. Данный закон принят Верховной Радой, подписан Президентом и уже вступил в силу. 2 просмотров

Как выглядел Днепр на снимках первого фотографа Екатеринослава (ФОТО) В 1839 году во Франции была изобретена фотография, а уже в 1860 –м году в Екатеринославе открылось первое фотоателье. Этим же годом датируются первые фотографии города. 8 просмотров

В Днепре на детей нападает осиный рой В Днепре в дупле упавшего дерева осы обустроили гнездо. 1 просмотров