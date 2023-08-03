В каком состоянии бабушка и девочка, которых вчера сбил Mercedes на Солнечной Набережной

Там около 11:20 31-летний водитель Mercedes сбил 67-летнюю женщину и 9-летнюю девочку, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пострадавшие получили травмы. Их госпитализировали в больницу.
Стало известно, в каком они состоянии.
Как сообщает «Информатор», у пожилой женщины диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, вывих правого плеча, перелом лобной кости. У девочки – открытую рану головы.
Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь!
Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!
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