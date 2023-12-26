На Днепропетровщине столкнулись «КАМАЗ» и Daewoo Lanos: водитель легковушки оказался в ловушке

Сегодня утром, 26 декабря, на трассе Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье, возле села Вишневое Каменского района, произошла ужасная авария – там столкнулись Daewoo Lanos и «КАМАЗ».
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
В результате аварии водитель легковушки оказался в ловушке – его зажало в салоне.
Спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования достали 65-летнего мужчину и передали его медикам. Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Все детали ДТП будут устанавливать полицейские.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепровском районе произошла масштабная авария с участием 6 авто: много пострадавших (ФОТО).
Читайте также:
Автор:
Важная информация!
Сделайте дома запасы технической и питьевой воды на всякий случай!
Марганецкий водоканал планирует потратить более 640 тысяч гривен на сладкие…
На днях в полицию Кривого Рога позвонила женщина.
Чтобы попасть на прием к врачу и получить е-направление, рецепт на лекарства в аптеке или медицинское заключение о временной нетрудоспособности, электронная система здравоохранения «использует» мобильный номер пациента, который тот указал при подписании декларации с семейным врачом. Это не только удобно…
Важная информация!
Под вечер в Днепровском районе были слышны звуки взрывов.
Стало известно, когда попрощаются с погибшим на войне адвокатом из Днепра.
Харьковская улица в Днепре – одна из самых давних в городе. Первые дома тут появились еще в начале 1800-х годов. За все время своего существования она ни разу не меняла названия. С развитием города стала одной из центральных. Улица не…
Через год в Украине могут вернуть ГИА для 4 и 9 классов.
Жуткое ДТП произошло на улице Титова.
Сделайте дома запасы технической и питьевой воды на всякий случай!
В Украине родители новорожденных получают «пакунок малюка» в который входят необходимые для ребенка вещи в первые месяцы после рождения: подгузники, пеленки, одежда, полотенца и т.п. Если в роддоме родители не получают такой беби-бокс, то они могут обратиться за получением материальной…
Новый год в Днепре будет весенним.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!