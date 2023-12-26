На Днепропетровщине столкнулись «КАМАЗ» и Daewoo Lanos: водитель легковушки оказался в ловушке

Напомним, ранее мы писали, что в Днепровском районе произошла масштабная авария с участием 6 авто: много пострадавших (ФОТО) .

Спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования достали 65-летнего мужчину и передали его медикам. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

В результате аварии водитель легковушки оказался в ловушке – его зажало в салоне.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Сегодня утром, 26 декабря, на трассе Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье, возле села Вишневое Каменского района, произошла ужасная авария – там столкнулись Daewoo Lanos и «КАМАЗ».

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