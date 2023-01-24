На Днепропетровщине скорую вызвали по поводу последствий взрыва на улице, которой не существует

В Никополе скорую вызвали по поводу взрыва, которого не было.

Историю рассказала сотрудница местной станции скорой помощи Валентина Марченко.

22 января в скорую в Никополе поступил вызов по поводу взрывной травмы, полученной местным жителем. Отмечалось, что под завалами разрушенного дома еще есть люди. Для Никополя, страдающего постоянными обстрелами такие вызовы не редкость. Поэтому медики сразу же направились по указанному адресу.

Однако оказалось, что такого адреса в городе нет. На улице Мирной, куда вызвали скорую, только 10 домов, а заявитель указал, что потерпевший находится по адресу переулок Мирный, 12. Более того, в последнее время здесь обстрелов не было.

Диспетчеры проверили улицу Мира в Никополе, однако там тоже не было 12 дома. После чего они снова пытались связаться с заявителем, но никто не отвечал. На всякий случай, они проверили этот адрес в других городах и селах района. Даже позвонили коллегам в Запорожье, но такого переулка нигде не было.

Таким образом, вызов оказался чьей-то неудачной шуткой, а медики потратили драгоценное время.

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