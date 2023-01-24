На Днепропетровщине скорую вызвали по поводу последствий взрыва на улице, которой не существует

Историю рассказала сотрудница местной станции скорой помощи Валентина Марченко.
22 января в скорую в Никополе поступил вызов по поводу взрывной травмы, полученной местным жителем. Отмечалось, что под завалами разрушенного дома еще есть люди. Для Никополя, страдающего постоянными обстрелами такие вызовы не редкость. Поэтому медики сразу же направились по указанному адресу.
Однако оказалось, что такого адреса в городе нет. На улице Мирной, куда вызвали скорую, только 10 домов, а заявитель указал, что потерпевший находится по адресу переулок Мирный, 12. Более того, в последнее время здесь обстрелов не было.
Диспетчеры проверили улицу Мира в Никополе, однако там тоже не было 12 дома. После чего они снова пытались связаться с заявителем, но никто не отвечал. На всякий случай, они проверили этот адрес в других городах и селах района. Даже позвонили коллегам в Запорожье, но такого переулка нигде не было.
Таким образом, вызов оказался чьей-то неудачной шуткой, а медики потратили драгоценное время.
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 24 января, многие жители Днепра остались без воды.
Сегодня, 24 января, на заседании Кабинета министров Украины был принят…
Сегодня, 24 января, в Кривом Роге на улице Каткова произошла…
Сегодня, 24 января, в Днепре и области применены стабилизационные отключения.
Сегодня, 24 января, многие жители Днепра остались без воды.
Сегодня, 24 января, на заседании Кабинета министров Украины был принят ряд кадровых решений.
В Днепре 24-летний парень хотел украсть старую машину, но не смог ее завести.
Сегодня, 24 января, в Кривом Роге на улице Каткова произошла ужасная трагедия.
Сегодня, 24 января, в Днепре и области применены стабилизационные отключения.
Вчера, 23 января, в 22:41 на линию «101» сообщили, что на улице Украинская поселка Знаменовка Новомосковского района горит одноэтажный жилой дом.
В популярном курортном поселке Кирилловка замерзло Азовское море. С начала полномасштабного вторжения поселок находится под контролем оккупантов, поэтому вестей оттуда очень мало. Но местные жители все-таки нашли возможность и выложили несколько снимков белоснежной стихии в соцсетях.
Кирилл Тимошенко написал заявление об освобождении от должности заместителя руководителя Офиса Президента.
На 73-м Берлинском международном кинофестивале покажут фильм о российско-украинской войне, снятый американским актером и режиссером Шоном Пенном. Об этом сообщается на сайте фестиваля.
В Днепре остановлена работа маршрутов электротранспорта.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!