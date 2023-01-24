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На Дніпропетровщині швидку викликали щодо наслідків вибуху на вулиці, якої не існує

Сьогодні 12:07
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У Нікополі швидку викликали щодо вибуху, якого не було.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині швидку викликали щодо наслідків вибуху на вулиці, якої не існує

Історію розповіла співробітниця місцевої станції швидкої допомоги Валентина Марченко.

22 січня до швидкої в Нікополі надійшов виклик з приводу вибухової травми, яку отримав місцевий мешканець. Зазначалося, що під завалами зруйнованого помешкання ще є люди. Для Нікополя, який страждає від постійних обстрілів такі виклики не рідкість. Тому медики відразу ж попрямували за вказаною адресою.

Проте виявилося, що такої адреси в місті не існує. На вулиці Мирній, куди викликали швидку, тільки 10 будинків, а заявник вказав, що потерпілий знаходиться за адресою провулок Мирний, 12. Більше того, останнім часом тут обстрілів не було.

Диспетчери перевірили вулицю Миру в Нікополі, проте там теж не було 12 будинку. Після чого вони знову намагалися зв’язатися із заявником, але ніхто не відповідав. Про всяк випадок вони перевірили цю адресу в інших містах та селах району. Навіть зателефонували до колег в Запоріжжя, але такого провулку ніде не було.

Таким чином, виклик виявися чиїмось невдалим жартом, а медики витратили дорогоцінний час.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині швидку викликали щодо наслідків вибуху на вулиці, якої не існуєУкраїнська

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