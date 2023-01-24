На Дніпропетровщині швидку викликали щодо наслідків вибуху на вулиці, якої не існує

У Нікополі швидку викликали щодо вибуху, якого не було.

Історію розповіла співробітниця місцевої станції швидкої допомоги Валентина Марченко.

22 січня до швидкої в Нікополі надійшов виклик з приводу вибухової травми, яку отримав місцевий мешканець. Зазначалося, що під завалами зруйнованого помешкання ще є люди. Для Нікополя, який страждає від постійних обстрілів такі виклики не рідкість. Тому медики відразу ж попрямували за вказаною адресою.

Проте виявилося, що такої адреси в місті не існує. На вулиці Мирній, куди викликали швидку, тільки 10 будинків, а заявник вказав, що потерпілий знаходиться за адресою провулок Мирний, 12. Більше того, останнім часом тут обстрілів не було.

Диспетчери перевірили вулицю Миру в Нікополі, проте там теж не було 12 будинку. Після чого вони знову намагалися зв’язатися із заявником, але ніхто не відповідав. Про всяк випадок вони перевірили цю адресу в інших містах та селах району. Навіть зателефонували до колег в Запоріжжя, але такого провулку ніде не було.

Таким чином, виклик виявися чиїмось невдалим жартом, а медики витратили дорогоцінний час.

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