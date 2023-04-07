На Днепропетровщине сегодня прогремят взрывы: что произошло

Без паники!

Сегодня, 7 апреля, в карьерах Кривого Рога прозвучат плановые взрывы. Поводов для паники нет, все контролируется.

Так, в 13:00 в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере «Первомайский» (Терновский район). В 14:00 в производственных целях – плановый взрыв в карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы). В 15:00 – плановый взрыв в карьере «Глееватский» (Покровский район).

Все взрывы контролируются, можно не беспокоиться!

Но если объявят воздушную тревогу – не игнорируйте ее!

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