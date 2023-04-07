На Днепропетровщине сегодня прогремят взрывы: что произошло

Сегодня, 7 апреля, в карьерах Кривого Рога прозвучат плановые взрывы. Поводов для паники нет, все контролируется.
Так, в 13:00 в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере «Первомайский» (Терновский район). В 14:00 в производственных целях – плановый взрыв в карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы). В 15:00 – плановый взрыв в карьере «Глееватский» (Покровский район).
Все взрывы контролируются, можно не беспокоиться!
Но если объявят воздушную тревогу – не игнорируйте ее!
Читайте также:
Автор:
Озеро на жилмассиве Красный Камень в Днепре появилось более 50…
Благодаря служебному псу Баю полицейские за считанные часы установили злоумышленника,…
В Кривом Роге изъяли троих детей, живших в антисанитарных условиях.
В Каменском 35-летний ранее судимый мужчина совершил серию краж.
Озеро на жилмассиве Красный Камень в Днепре появилось более 50 лет назад. В карьере раньше добывали гранит, а потом его затопили грунтовые воды и сейчас это одно из любимых мест для летнего времяпровождения жителей района.
Подростки из Днепра взобрались на кресты и делали фото.
В Днепре неизвестные побили окна ледовой арены.
У мужчины изъяли психотропов на полмиллиона гривен.
В Днепре пробки из-за аварии.
Дети – цветы нашей жизни!
Нашли мертвым мужчину, которого искали 4 месяца.
В днепровской реанимации спасают девушку, отравившуюся морепродуктами.
В пятницу, 7 апреля, в 03:00 на линию «101» сообщили о возгорании, возникшем в квартире пятиэтажного жилого дома на проспекте Александра Поля.
Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 480 оккупантов. В общей сложности потери россиян с начала полномасштабной войны составили более 177 тысяч убитыми.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!